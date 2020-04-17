تفاصيل جلسة مجلس الدراسات العليا بجامعة دمياط

انعقد مجلس الدراسات العليا لجامعة دمياط، لشهر أبريل، بخاصية الاتصال عن بعد عن طريق الإنترنت، وذلك تحت رئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث وكلًا في موقعه.

وذكر أن فى بداية المجلس قدم المجلس التهنئة إلى نجلاء محمد طعيمة، لتعيينها وكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والبحوث، والتهنئة إلى جمال أبو الفتوح أبو الخير، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا لتعيينه المستشار القانوني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأحمد محمد شادي، لتعيين سيادته مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقدم المجلس خالص العزاء لفقيد الوطن ووزارة الداخلية الشهيد البطل المقدم محمد فوزى الحوفى، الذي استشهد في أثناء مداهمة الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية وتمنيات المجلس الشفاء للمصابين.

وجرى مناقشة المستجدات للعملية التعليمية لمرحلة الدراسات العليا بالجامعة، والباحثين المسجلين بالماجستير والدكتوراه والتواصل مع السادة المشرفين، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمشاركة في المشاريع البحثية بالجامعة، إذ جرى مد فترة التقدم للمشاريع البحثية حتى 30/4/2020.

وجرر التوجيه بمراجعة اللوائح الخاصة بالدراسات العليا بكليات الجامعة لتطويرها لآخر المستجدات الخاصة بالطلاب المصريين والطلاب الوافدين بشأن الدراسة والتسجيل.