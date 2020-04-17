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رابطة الدوري الإنجليزي تعلن مصير البريميرليج

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن إصرارها على استكمال المسابقات هذا الموسم، وذلك بعد اجتماع مع الأطراف المعنية اليوم الجمعة.

وتوقفت الاحداث الكروية في مختلف دول اوروبا منذ منتصف مارس الماضي، وذلك بسبب تفشي ولأجل غير مسمى.

وأعلنت رابطة البريميرليج بإضافة موعد نهائي لإنهاء الموسم سيكون “مؤقتاً” بسبب إنتشار ‎كورونا وان المسابقات لن تعود إلا بدعم من السلطات الصحية والحكومة البريطانية بعد استقرار الأوضاع في بريطانية.

وترغب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة من جديد ولو بدون حضور جماهيري من أجل تفادي الخسائر المالية والإقتصادية الواقعة عليها.

المشرق نيوز

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