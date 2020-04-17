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إغلاق 3 صيدليات مخالفة بالبحر الأحمر

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شنت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، حملة صحية على الصيدليات لضبط سوق الدواء، وذلك بالتنسيق مع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وأسفرت عن إغلاق 3 صيدليات مخالفة، وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وشنت إدارة التفتيش الصيدلي بإدارة الصحية بالتعاون مع مباحث وجهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية موسعة، لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية بمدينة سفاجا.

وأشارت هدي المغربي رئيس المدينة، في بيان صحفي، إلى أن الحملة عملت بالمرور على 11 صيدلية، وجرى إغلاق صيدليتين لعدم وجود صيدلي، وإغلاق صيدلية لعدم وجود ترخيص.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية