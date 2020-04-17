غدًا.. فصل الكهرباء عن غرب مدينة مرسى مطروح للصيانة

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، أنه تقرر البدء في إجراء الصيانة المكثفة غدًا السبت، وذلك بفصل التيار عن منطقة غرب مدينه مرسى مطروح، نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك حرصًا على استقرار التيار الكهربائي بالنطاق الغربى.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة مطروح، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أعمال الصيانة سوف تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وأشار البيان إلى أن عمليات الصيانة تشمل مناطق سوق ليبيا، ومساكن حسن علام، ومساكن محدود الدخل، وفرق الأمن، ومنطقة جمال عبدالناصر، والحاج على، وعزبة السنوسية، وعزبة العراوة، والعوام والليدو، وجزء من منطقة الريفية.