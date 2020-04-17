بن عطية بتصريحات عن الخلاف بينه وبين ماسيمليانو أليغري

صرح الدولي المغربي مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق والدحيل القطري الحالي، وذلك بشأن الخلافات التي كانت بينه وبين مدربه السابق ماسيمليانو أليغري.

ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” تصريحات بن عطية “لا يوجد بيني وبين أليغري اي خلاف ، لكن كان يستمر في عدم تنفيذ وعوده معي”.

وتابع “خلال معسكر أميركا ظهرت بمستوي جيد ووعدني بالمشاركة بجوار كليتي بدلا من بونوتشي، لكن وجدت نفسي علي دكه البدلاء لأربع مباريات”.

واتم تصريحاته “تصرفات أليغري أجبرتني علي اتخاذ قرار صعب ، لقد خدعني وجراء ذلك أخبرت نفسي بعدم اللعب في يوفنتوس مره أخري رغم علاقتي القويه بالنادي”.