ماكينزي: كورونا يهدد 150 مليون وظيفة في أفريقيا

مباشر: قالت شركة "ماكينزي آند كومباني" إن تفشي فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على نحو ثلث حوالي 440 مليون وظيفة رسمية وغير رسمية في إفريقيا، حيث تحرم عمليات الإغلاق الناس من وسائل كسب العيش في أفقر قارة في العالم.

وأوضحت شركة الاستشارات الإدارية العالمية عبر تقريرها "البحث عن مسار أفريقيا"، أمس الخميس، أن الأزمة قد تؤدي إلى فقدان ما يتراوح بين 9 ملايين إلى 18 مليون وظيفة من أصل 140 مليون وظيفة رسمية في القارة.

ويمكن أن تشهد ما بين 30 إلى 35 مليون وظيفة أخرى عملية تخفيض في الأجور وساعات العمل، وفقاً لتقرير "ماكينزي آند كومباني".

وأضافت "ماكينزي آند كومباني" أن هناك نحو 100 مليون وظيفة من بين 300 مليون وظيفة غير رسمية في القارة عرضة للخطر.

وقالت الشركة الأمريكية إن وظائف نصف القوى العاملة في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع وتجارة التجزئة والجملة والسياحة والبناء، قد تتأثر سلباً من أزمة كورونا.

وتسببت عمليات الإغلاق عبر العديد من الدول في الحد من النشاط، في حين أن تعطل سلاسل التوريد العالمية أدت إلى انخفاض أسعار السلع التي قد تصدرها العديد من الدول.

ويتوقع البنك الدولي حالياً أن تسجل أفريقيا خلال العام الحالي أول ركود اقتصادي منذ 25 عاماً.

وقالت "ماكينزي" إن أفريقيا غير مجهزة لتمويل الاستجابة الطبية كما أنها تحتاج إلى إنفاق 5 مليارات دولار على الصحة خلال الـ100 يوم القادمة.