أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ماكينزي: كورونا يهدد 150 مليون وظيفة في أفريقيا

Print
ماكينزي: كورونا يهدد 150 مليون وظيفة في أفريقيا ماكينزي: كورونا يهدد 150 مليون وظيفة في أفريقيا

مباشر: قالت شركة "ماكينزي آند كومباني" إن تفشي  يمكن أن يؤثر على نحو ثلث حوالي 440 مليون وظيفة رسمية وغير رسمية في إفريقيا، حيث تحرم عمليات الإغلاق الناس من وسائل كسب العيش في أفقر قارة في العالم.

وأوضحت شركة الاستشارات الإدارية العالمية عبر تقريرها "البحث عن مسار أفريقيا"، أمس الخميس، أن الأزمة قد تؤدي إلى فقدان ما يتراوح بين 9 ملايين إلى 18 مليون وظيفة من أصل 140 مليون وظيفة رسمية في القارة.

 ويمكن أن تشهد ما بين 30 إلى 35 مليون وظيفة أخرى عملية تخفيض في الأجور وساعات العمل، وفقاً لتقرير "ماكينزي آند كومباني".

وأضافت "ماكينزي آند كومباني" أن هناك نحو 100 مليون وظيفة من بين 300 مليون وظيفة غير رسمية في القارة عرضة للخطر.

وقالت الشركة الأمريكية إن وظائف نصف القوى العاملة في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع وتجارة التجزئة والجملة والسياحة والبناء، قد تتأثر سلباً من أزمة كورونا.

وتسببت عمليات الإغلاق عبر العديد من الدول في الحد من النشاط، في حين أن تعطل سلاسل التوريد العالمية أدت إلى انخفاض السلع التي قد تصدرها العديد من الدول.

ويتوقع البنك الدولي حالياً أن تسجل أفريقيا خلال العام الحالي أول ركود اقتصادي منذ 25 عاماً.

وقالت "ماكينزي" إن أفريقيا غير مجهزة لتمويل الاستجابة الطبية كما أنها تحتاج إلى إنفاق 5 مليارات دولار على الصحة خلال الـ100 يوم القادمة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

شبكة عيون الإخبارية