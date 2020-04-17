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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع 2% لتحقق مكاسب أسبوعية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع 2% لتحقق مكاسب أسبوعية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع 2% لتحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقارير حول تطوير علاج أظهر فاعلية في علاج فيروس "كورونا"، لتسجل معظمها مكاسب أسبوعية.

وصعدت أسهم السفر والترفية بأكثر من 6 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مغ إغلاق كافة القطاعات في المنطقة الخضراء.

وتأتي مكاسب البورصات الأوروبية بعد أن أفادت تقارير نقلها موقع "ستات نيوز" بأن مستشفى في شيكاغو يعالج مرضى الفيروس المميت من خلال عقار طورته شركة "جيلد ساينسيس" ويتعافون بسرعة من الأعراض الشديدة للمرض.

وفي الوقت نفسه، بدأت العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، في تنفيذ خطط لرفع إجراءات الإغلاق مع انخفاض معدل حالات الإصابة الجديدة.

ويقوم عدد من الدول الأوروبية بإعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي وسط إجراءات حذرة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 5 أشهر.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.6 بالمائة ليصل إلى 333.4 نقطة، ويسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5 بالمائة.

كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.8 بالمائة ليسجل 5768.9 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.9 بالمائة.

وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعاً بنحو 3.4 بالمائة مسجلاً مستوى 4499.01 نقطة، في حين سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.

كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 3.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 10625.7 نقطة، ليحقق مكاسب بنحو 0.6 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.0880 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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