روسيا تلمح لخفض كبير في معدل الفائدة لدعم الاقتصاد

مباشر: ألمح محافظ البنك المركزي الروسي إلى خفض معدلات الفائدة بمعدل أكبر من المعتاد في اجتماع الأسبوع المقبل، مؤكدة أن التيسير الكمي بمثابة الخيار الرئيسي الآن.

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي "إلفيرا نابيولينا" في تعليقات اليوم الجمعة: "نحن ننظر في سيناريوهات اقتصادية مختلفة ونحدد الإمكانية لتيسير السياسة النقدية وحجم الخطوات التي يجب أن نتخذها"، بحسب وكالة بلومبرج.

وتبلغ معدل الفائدة في روسيا حاليا 6 بالمائة، حيث قرر البنك المركزي تثبيتها في اجتماعه الأخير دون تغيير.

وعادةً ما يخفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة 0.25 بالمائة في المرة الواحدة، وأحياناً يصل معدل الخفض إلى 50 نقطة أساس.

وتراجعت عائدات السندات الحكومية الروسية لآجل 10 سنوات خلال تصريحات رئيسة البنك المركزي بنحو 21 نقطة أساس عند 6.46 بالمائة، مع عودة شهية للمستثمرين للديون الروسية.

ودفع تراجع أسعار النفط العالمية صانعي السياسة الاقتصادية في روسيا إلى توخي الحذر بشأن إصدار برامج تحفيزية كبيرة لاحتواء فيروس كورونا.

وأضافت "نابيولينا" أن التضخم في روسيا تسارع إلى حوالي 2.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، لكنها أشارت إلى احتمالية حدوث قفزة في أسعار المستهلكين ستكون مؤقتة.