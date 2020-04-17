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آرسنال يتفق مع لاعبيه لتخفيض رواتبهم

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إقترب نادي آرسنال الإنجليزي للوصول لإتفاق مع لاعبى الفريق على تخفيض رواتبهم بنسبة 12.5 بالمائة، وذلك بعد الإتفاق على مكافآت وإضافات في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير “ميرور الإنجليزية”، بتفاصيل الاتفاق في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني لكل لاعب بالفريق.

وإستقرت إدارة الجانرز بمنح اللاعبين 500 ألف جنيه إسترليني في حالة واحدة، وهى الفوز بدوري أبطال أوروبا 2021 و 100 ألف جنيه إسترليني في حالة الفوز بالدوري الأوروبي.

المشرق نيوز

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