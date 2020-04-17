"شلمبرجير" تتحول للخسائر في الربع الأول مع انهيار أسعار النفط

مباشر: تراجعت إيرادات شركة "شلمبرجير" للنفط خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من التقديرات، مع تحول الشركة لتسجيل خسائر مالية.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال خدمات حقول النفط، اليوم الجمعة، تسجيل صافي خسارة بقيمة 8.089 مليار دولار (5.32 دولار للسهم الواحد) في أول ثلاثة اشهر من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 509 مليون دولار (0.30 دولار للسهم) في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء التحول للخسائر مع تكاليف استثنائية تحملتها الشركة بقيمة 8.5 مليار دولار بفعل خفض قيمة أصول مع انهيار أسعار النفط.

وتهاوت أسعار النفط بأكثر من 60 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، بفعل تراجع الطلب العالمي جراء تفشي وباء كورونا، وحرب الأسعار بين المنتجين.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 25 سنتاً في الربع الأول من العام الحالي، مقابل توقعات كانت تشير لـ24 سنتا للسهم.

وانخفضت إيرادات "شلمبرجير" بنحو 5 بالمائة لتصل إلى 7.455 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل شركة "شلمبرجير" إيرادات بقيمة 7.53 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت الشركة خفض توزيع الأرباح الفصلية على المساهمين إلى 12.5 سنت للسهم الواحد، بانخفاض 75 بالمائة عن توزيعات الأرباح السابقة البالغة 50 سنتاً للسهم.