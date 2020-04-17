جولدمان ساكس يوصي المستثمرين ببيع سهم آبل

مباشر: توقع بنك جولدمان ساكس انخفاض شحنات "أيفون" بنسبة 36 بالمائة خلال الربع الثالث بسبب عمليات الإغلاق المتعلقة بأحتواء وباء كورونا حول العالم، مع توصيتها للمستثمرين ببيع السهم.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي عبر مذكرة بحثية نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة: "نحن لا نفترض أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى فقدان أبل للمستخدمين من قاعدتها المثبتة، لكننا نفترض أن المستخدمين الحاليين سيحتفظون بالأجهزة لفترة أطول ويختارون خيارات أبل الأقل تكلفة عند شراءهم جهازًا جديداً".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت شركة "أبل" جهاز "أيفون" أصغر بسعر 399 دولارًا، لتوسيع جاذبيتها بين العملاء المهتمين بخفض ميزانية مشترياتهم.

وأعلن جولدمان ساكس إنه لا يتوقع أن تطلق الشركة طراز جديد من أجهزة "أيفون" حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، لأن السفر العالمي المحدود يمكن أن يعيق عملية الإنتاج والهندسة النهائية لشركة "أبل".

وبحلول الساعة 3:12 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم "آبل" بنسبة 1.9 بالمائة مسجلاً مستوى 281 دولار.