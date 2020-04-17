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محدث.. الذهب يفقد 32 دولاراً مع مكاسب الأسهم الأمريكية

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محدث.. الذهب يفقد 32 دولاراً مع مكاسب الأسهم الأمريكية محدث.. الذهب يفقد 32 دولاراً مع مكاسب الأسهم الأمريكية

مباشر: عمقت الذهب خسائرها لأكثر من 32 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مكاسب الأسهم الأمريكية وآمال إعادة فتح الولايات المتحدة.

وجاء أداء المعدن النفيس مع مكاسب "وول ستريت" في المستهل ووسط توقعات استئناف الاقتصاد الأمريكي وبلوغ ذروته، مما دفع المستثمرون نحو الأصول الخطرة مرة أخرى رغم زيادة توقعات شدة الركود العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أوضح أن البلاد تجاوزت ذروة انتشار الفيروس المميت، وسط إعلان خطة إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة تدريجياً.

وتوقع بنك "مورجان ستانلي" استمرار ركود اقتصاد الولايات المتحدة حتى العام المقبل، بفعل تأثيرات فيروس كورونا.

ورغم تراجع الذهب إلا إنه يتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع حقيقة خفض حاد في تقديرات نمو الاقتصاد العالمي ووجود نحو 22 مليون أمريكي عاطلون عن العمل.

وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوياته في أكثر من 7 سنوات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كما ارتفعت الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي بلغ 6.42 تريليون دولار هذا الأسبوع حيث استخدمت قوتها الشرائية الغير المحدودة للحفاظ على عمل الأسواق وسط الهبوط الاقتصادي.

وبحلول الساعة 2:39 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 1.6 بالمائة وهو ما يعادل 26.90 دولار ليسجل 1704.80 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.9 بالمائة ما يعادل 32.22 دولار، مسجلاً 1685.48 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 99.751.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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