رابطة ليبرا تطرح الخطة الثانية من مقترح تدشين عملة فيسبوك

مباشر - سالي إسماعيل: تقدمت شركة فيسبوك بخطة جديدة حول تدشين عملتها الرقمية "ليبرا"، وسط آمال أن تحظى بالقبول من جانب الجهات التنظيمية.

وكشفت رابطة الليبرا بالأمس عن الإصدار الثاني من الورقة البيضاء حول خطة الشركة الأمريكية المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإنشاء العملة الرقمية.

وكانت فيسبوك أصدرت الورقة البيضاء الأولى في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، على أن تكون مدعومة بمزيج من العملات والسندات الحكومية على نطاق واسع، لكنها تعرضت إلى عاصفة من الانتقادات.

وتحتوي الخطة الثانية الصادرة عن رابطة الليبرا، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، على عدد من التغييرات الأساسية التي من شأنها أن تعالج إلى حد كبير المخاوف الرئيسية المثارة حول العملة الرقمية المنتظر تدشينها.

وكانت احتمالية تبني مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي البالغ عددهم 2.5 مليار شخص لعملة ليبرا أدت إلى عملية تدقيق شديدة من جانب المنظمين حول العالم، وسط إعراب الكثيرون عن قلقهم من أن تدشين هذه العملة قد يقوض السيطرة الوطنية على المال.

ويتمثل التغيير الأول في ربط العملة الرقمية المخطط إصدارها مع العملات الوطنية المستقرة، أو بعبارة أخرى على وجود زوج من العملات مثل (الدولار-الليبرا) و(اليورو-الليبرا) وهكذا.

كما تم إعادة تصميم رموز العملة الرقمية القائمة على العملات المرتبطة بها.

وكان أبرز الداعمين الأصليين لعملة ليبرا بما في ذلك "ماستر كارد" و"فيزا" و"باي بال" قد تخلوا عن مشروع إطلاق الليبرا في الفترة الماضية مع تكثيف عمليات التدقيق.

أما الأمر الثاني فيكمن في محاولة ليبرا استقطاب مشاركين تجاريين بوضوح ضمن المعايير التنظيمية الحالية، ما يعني أنهم يجب عليهم الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة أداة هامة للغاية كونها تسمح للمنظمين مراقبة مدى الامتثال للقواعد وتطبيقها.

وبالنسبة للتغيير الثالث فيتجسد في أن ليبرا سوف تتخلى عن مسألة اللامركزية بشكل تام.

وكان هناك حالة من عدم اليقين حول كيف ستبدو شبكة ليبرا اللامركزية، اندلعت بمجرد إعلان الورقة البيضاء الأولي.

ويجدر الإشارة إلى أن أكبر عملة افتراضية، البيتكوين، لا تستخدم في المدفوعات الرقمية بالنظر التقلبات الشديدة في أسعارها.

ويعتقد البنك الهولندي "آي.إن.جي" خلال تقرير نشره على مدونته الرسمية أن الإصدار الثاني من خطة ليبرا يختلف كثيراً عن النسخة الأولى وأن لديه فرصة قوية للحصول على موافقة السلطات وتنفيذه على أرض الواقع.

وترى المجموعة الهولندية أن المعضلة الأكبر حالياً هي أن نسخة سلة العملات العالمية لليبرا لم تخرج من دائرة الاحتمالات بشكل نهائي.

وتنتظر عملة ليبرا الحصول على الضوء الأخضر من هيئة المراقبة في سويسرا لاتخاذ خطوات فعلية في عملية التدشين، حيث تقدمت بطلب رسمي للهيئة من أجل الحصول على ترخيص نظام المدفوعات.