بنك إنجلترا يعتزم شراء سندات حكومية بـ13.5مليار إسترليني في أسبوع

مباشر: يعتزم البنك المركزي البريطاني شراء سندات حكومية بقيمة 13.5 مليار جنيه إسترليني (16.81 مليار دولار) في الأسبوع المقبل، في إطار برنامج التيسير الكمي.

وأعلن بنك إنجلترا، اليوم الجمعة، محافظته على وتيرة عمليات شراء السندات الحكومية خلال مزادات الأسبوع المقبل، عبر شراء سندات بقيمة 13.5 مليار جنيه استرليني من الديون كجزء من برنامج التيسير الكمي الإضافي البالغ 200 مليار جنيه.

وأشار البنك المركزي البريطاني إلى عقد تسعة مزادات من المقرر عقدها الأسبوع القادم.

وسيشهد كل مزاد عملية شراء سندات حكومية بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني، لتتطابق مع تلك التي تم إجراؤها في الأسابيع السابقة.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت بالأمس تمديد فترة الإغلاق الوطني لمدة 3 أسابيع أخرى، بفعل عدم تباطؤ تفشي الفيروس في البلاد.

وبحلول الساعة 12:42 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عائد السندات الحكومية للمملكة المتحدة لآجل 10 أعوام إلى 0.30 بالمائة.