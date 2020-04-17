سهم "فورد" يتراجع 2% مع توقعات خسائر فصلية مفاجئة

مباشر: انخفض سهم شركة "فورد موتور" بنحو 2 بالمائة في بداية تداولات اليوم الجمعة، بعد تحذيرات من خسائر قوية مفاجئة في الربع الأول من العام الجاري بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وقالت صناعة السيارات الأمريكية في بيان صادر اليوم الجمعة، إنها تتوقع تسجيل صافي خسائر بقيمة ملياري دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

في حين كان يتوقع المحللون أن تحقق الشركة الأمريكية صافي ربح بقيمة 278.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت شركة صناعة السيارات إنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى حوالي 34 مليار دولار، وهو ما يأتي دون توقعات البالغة 35.4 مليار دولار.

وتعتزم "فورد" الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الأول وتقديرات وباء كورونا على أعمالها في 28 أبريل/نيسان الجاري.

وكانت الشركة الأمريكية كشفت عن تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة بنحو 12.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول لتصل إلى 516.33 ألف سيارة.

كما تراجعت مبيعات "فورد" في الصين بنحو 34.9 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي لتصل إلى 88.7 ألف سيارة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "فورد" بنحو 1.9 بالمائة إلى 5.13 دولار.