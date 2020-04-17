"داو جونز" يرتفع 600 نقطة بالمستهل مع آمال فتح الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 2 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليصعد "داو جونز" الصناعي بنحو 600 نقطة، وسط آمال إيجاد علاج فعال لفيروس كورونا وإعادة فتج الاقتصاد.

وجاء ارتفاع "وول ستريت" بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع توقعات بلوغ تفشي الكورونا ذروته، وسط آمال المستثمرين في إيجاد علاج للفيروس بعد أن أفاد تقرير بأن دواء من قبل شركة أدوية أمريكية "جيلياد ساينسز" أظهر بعض الفعالية في علاج الكورونا.

واستفادت الأسهم الأمريكية بقفزة أسهم "بوينج" و"أمازون" و"نتفليكس"، إلى جانب خطة البيت الأبيض لإعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دوناد ترامب خطة بشأن استئناف اقتصاد البلاد تدريجياً.

ولكن تستمر تأثيرات الكورونا على الاقتصاد العالمي، مع زيادة توقعات الركود العالمي، وسط فقد حوالي 22 مليون أمريكي وظائفهم في 4 أسابيع، حيث أصاب "كوفيد-19" أكثر من 670 ألف شخص في الولايات المتحدة، وما يزيد عن مليوني شخص عالمياً.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 24138.2 نقطة، وهو ما يعادل 601 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.2 بالمائة إلى مستوى 2860.8 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 2 بالمائة ليصل إلى 8667.9 نقطة.

وفي خلال نفس الفترة تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 99.790.