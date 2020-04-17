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السعودية وتونس تبحثان الجهود المشتركة لمواجهة "كورونا"

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السعودية وتونس تبحثان الجهود المشتركة لمواجهة "كورونا" السعودية وتونس تبحثان الجهود المشتركة لمواجهة "كورونا"

الرياض – مباشر: بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مع وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الريّ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "واس".

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.

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