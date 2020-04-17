السعودية وتونس تبحثان الجهود المشتركة لمواجهة "كورونا"

الرياض – مباشر: بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مع وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الريّ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.

ترشيحات

قطاع الخدمات يرتفع ببورصة البحرين خلال أسبوع

القياديات تهبط ببورصة أبوظبي خلال تعاملات الأسبوع

إنفوجرافيك.. أبرز الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي خلال يناير 2020

الأردن يطلق برنامج دعم العاملين بأجر يومي ومتضرري حظر التجول