محدث.. خام نايمكس يتهاوى 12% ويتراجع دون 18 دولاراً

مباشر: عمق خام نايمكس الأمريكي خسائره لنحو 12 بالمائة مسجلاً أدنى مستوى في 18 عاماً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية محبطة من جانب الصين.

وانكمش اقتصاد الصين للمرة الأولى منذ عام 1992 على الأقل خلال الربع الأول، مع حقيقة أن تفشي الكورونا تسبب في شلل الإنتاج والإنفاق وأدى إلى فجوة كبيرة في الطلب على الخام.

وكانت المكاسب الملحوظة تسيطر على الذهب الأسود في وقت مبكر من التعاملات مع التفاؤل حيال خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إحياء الاقتصاد.

وكان تقرير أوبك الشهري أظهر بالأمس أن إنتاج الدول الأعضاء من النفط صعد بنحو 821 ألف برميل يومياً في شهر حرب الأسعار، كما خفضت المنظمة توقعاتها للطلب على الخام لمستوى تاريخي.

ويفشل اتفاق تحالف "أوبك +" في إنقاذ سوق النفط من الضغوط على جانب الطلب والناجمة عن تداعيات الكورونا وجمود النشاط الاقتصادي في كل مكان.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بأكثر من 0.5 بالمائة ليصل إلى 27.96 دولار للبرميل.

في حين تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو/آيار بنحو 11.8 بالمائة ليهبط إلى 17.50 دولار للبرميل.