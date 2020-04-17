ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع آمال إعادة فتح الاقتصاد

مباشر: ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بآمال ظهور علاج فعال لوباء كورونا وتوقعات استئناف عمل الاقتصاد الأمريكي.

ويأتي تراجع سعر الديون الحكومية الأمريكية وارتفاع العائد عليها بالتبعية مع صعود العقود الآجلة للأسهم وسط تكهنات استئناف عمل الاقتصاد الأمريكي وبلوغ فيروس كورونا ذروته، مما عزز اتجاه المستثمرين صوب الأصول الخطرة.

وكشف البيت الأبيض بالأمس عن إرشادات جديدة بشأن رفع القيود المتعلقة باحتواء الوباء المفروضة على المواطنين والشركات، في الوقت الذي يتطلع فيه الرئيس ترامب إلى تركيز البلاد على إعادة استئناف عمل الاقتصاد الذي تضرر من جهود وقف انتشار "كوفيد-19".

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية صينية ضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم إثر التداعيات الرامية لاحتواء فيروس كورونا والذي أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8 بالمائة في الربع الأول مسجلاً أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 19 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبحلول الساعة 1:12 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 0.624 بالمائة، بعد أن تجاوز 0.691 بالمائة.

بينما تراجع عائد الخزانة الأمريكية لآجل عامين إلى 0.206 المائة بعد أن كانت مرتفة إلى 0.246 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات.

كما تراجعت ديون الحكومة الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى 1.213 بالمائة، بعد أن سجل ارتفاعا إلى 1.292 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.