إنفوجراف.. ضربة قوية للاحتياطي النقدي في الأسواق الناشئة خلال مارس

مباشر - زينب محمود: غلب الهبوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى اقتصادات الأسواق الناشئة خلال شهر مارس/آذار الماضي مع محاولة الدول لمواجهة تداعيات "كورونا".

ويأتي تعرض هذه الدول إلى احتياطياتها الأجنبية مع تفاقم تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أصاب حوالي مليون ونصف شخص حتى الآن، وجهود الحكومات عبر إطلاق حزم تحفيز لدعم اقتصاداتها في ظل حالة من الركود العالمي تلوح في الأفق.

وفي حين أن السحب من احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاضه كان الاتجاه السائد خلال الشهر الماضي بقيادة الصين، وهي مركز اندلاع الوباء المميت، إلا أن هناك دول خالفت هذا الاتجاه.