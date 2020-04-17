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سوق الأسهم السعودية يهبط 5.35% بعد مكاسب 3 أسابيع متتالية

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سوق الأسهم السعودية يهبط 5.35% بعد مكاسب 3 أسابيع متتالية سوق الأسهم السعودية يهبط 5.35% بعد مكاسب 3 أسابيع متتالية

 

الرياض – ثابت شحاته: هبط المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 أبريل/ نيسان الجاري، بالمنطقة الحمراء بعد مكاسب أسبوعية دامت 3 أسابيع متتالية.

وأغلق المؤشر العام للسوق على تراجع نسبته 5.35% خلال تعاملات الأسبوع؛ مسجلا خسائر بلغت 374.55 نقطة ليغلق بمستوى 6631.69 نقطة، مقارنة مع 7006.24 نقطة فيفي الأسبوع السابق المنتهي في 9 أبريل/ نيسان.

وتأثر المؤشر العام للسوق بالخسائر شبه جماعية للقطاعات، باستثناء ارتفاع وحيد لقطاع التطبيقات والتقنية بنحو 9.7%.

وتصدر قطاع الخدمات التجارية التراجعات بنسبة 7%، يليه البنوك بنحو 6.9%، ثم الإعلام بـ6.8%.

وسجل قطاعا المواد الأساسية والطاقة خسائر خلال الأسبوع بنسبة 5.8% لكل منهما.

وعلى مستوى القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر العام لـ"تداول"، انخفضت 6.12% خلال الأسبوع، وبما يعادل 494.51 مليار ريال (131.87 مليار دولار).

وانخفضت القيمة السوقية إلى 7.579 تريليون ريال (2.02 تريليون دولار)، مقارنة مع 8.074 تريليون ريال (2.15 تريليون دولار) بالأسبوع السابق.

وبالنسبة لسيولة السوق خلال الأسبوع، سجلت انخفاضا نسبته 31.7%؛ لتبلغ 17.44 مليار ريال (4.65 مليار دولار)، مقابل 25.52 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في الأسبوع السابق.

وتراجعت كميات الأسهم المتداول عليها 30.4%، إلى 878.47 مليون سهم، مقابل أسهم تم التداول عليها بلغت 1.26 مليار سهم في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل/ نيسان الحالي.

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