السعودية تسجل 762 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، و59 حالة تعافي، ليصبح مجموع حالات المتعافية 1049 حالة شفاء.

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