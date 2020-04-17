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صندوق النقد: الاقتصاد العالمي لن يتجاوز ضربة كورونا حتى 2021

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صندوق النقد: الاقتصاد العالمي لن يتجاوز ضربة كورونا حتى 2021 صندوق النقد: الاقتصاد العالمي لن يتجاوز ضربة كورونا حتى 2021

مباشر: توقعت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي العالمي الذي تضرر من وباء كورونا قد لا يتعافى بشكل كامل حتى مع نهاية عام 2021.

وقالت "جيتا جوبيناث" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد يتوقع تعافي الاقتصاد العالمي بنسبة 5.8 بالمائة في العام المقبل، لكن هذا مثل تعافياً جزئياً.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمائة في العام الحالي، ما يمثل أسوأ أداء منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأضافت: "لذلك حتى مع نهاية عام 2021، نتوقع أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي أقل مما توقعناه قبل الفيروس".

وتعتقد "جيتا" أنه في حال مقارنة الأزمة الحالية بالأزمة المالية العالمية في عام 2008 فإننا سنجد أن الاستجابة الآن تعتبر أسرع بكثير وبحجم تحفيز ودعم أكبر، مشيرة إلى أن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم أعلنت حوالي 8 تريليونات دولار من تدابير التحفيز المالي.

وأوضحت مسؤولة صندوق النقد أن حجم التحفيز النقدي لا يوزع بالتساوي عبر الاقتصادات، حيث تأتي حوالي 7 تريليونات دولار من الإجمالي من دول مجموعة العشرين.

وقالت: "القلق يساورنا بشكل أكبر حول الاقتصادات النامية والناشئة التي لديها مساحة مالية أقل، ويجب أن تتعامل مع مشاكل الحساب الجاري، وأعتقد أنها في وضع أكثر صعوبة".

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مباشر (اقتصاد)

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