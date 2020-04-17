أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع يتجاوز التقديرات لأرباح "بروكتر آند جامبل" بالربع الأول

Print
ارتفاع يتجاوز التقديرات لأرباح "بروكتر آند جامبل" بالربع الأول ارتفاع يتجاوز التقديرات لأرباح "بروكتر آند جامبل" بالربع الأول

مباشر: صعدت أرباح شركة "بروكتر آند جامبل" بنحو 6 بالمائة لتتجاوز توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن المبيعات فشلت في تخطي التقديرات رغم زيادتها.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال المنتجات الاستهلاكية الصادرة اليوم الجمعة، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 2.92 مليار دولار (1.12 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقارنة مع أرباح بقيمة 2.75 مليار دولار (1.04 دولار لكل سهم) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 1.17 دولار في الربع الماضي، وهو ما كان أفضل من تقديرات المحللين البالغة 1.12 دولار للسهم الواحد.

في حين أن مبيعات الشركة الأمريكية بلغت 17.21 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي لترتفع من 16.46 مليار دولار المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي.

لكن مع ذلك كانت الإيرادات المحققة في أول ثلاثة أشهر من 2020 أقل من توقعات المحللين البالغة 17.30 مليار دولار.

وأوضحت "بروكتر آند جامبل" أن حجم شحنات البضائع كان مدعوماً بالطلب القوي من جانب المستهلكين في أمريكا اللاتينية وبعض أسواق أوروبا على خلفية تفشي الكورونا، وإن كان هناك بعض الاضطرابات آسيا لنفس السبب.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية عن العام المالي 2020، تتوقع أن يشهد نصيب السهم من الأرباح نمواً يتراوح بين 8 إلى 11 بالمائة، في حين أن التوقعات تشير إلى نمواً 10.5 بالمائة أو ما يعادل 4.99 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية