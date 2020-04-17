ارتفاع يتجاوز التقديرات لأرباح "بروكتر آند جامبل" بالربع الأول

مباشر: صعدت أرباح شركة "بروكتر آند جامبل" بنحو 6 بالمائة لتتجاوز توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن المبيعات فشلت في تخطي التقديرات رغم زيادتها.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال المنتجات الاستهلاكية الصادرة اليوم الجمعة، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 2.92 مليار دولار (1.12 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقارنة مع أرباح بقيمة 2.75 مليار دولار (1.04 دولار لكل سهم) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 1.17 دولار في الربع الماضي، وهو ما كان أفضل من تقديرات المحللين البالغة 1.12 دولار للسهم الواحد.

في حين أن مبيعات الشركة الأمريكية بلغت 17.21 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي لترتفع من 16.46 مليار دولار المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي.

لكن مع ذلك كانت الإيرادات المحققة في أول ثلاثة أشهر من 2020 أقل من توقعات المحللين البالغة 17.30 مليار دولار.

وأوضحت "بروكتر آند جامبل" أن حجم شحنات البضائع كان مدعوماً بالطلب القوي من جانب المستهلكين في أمريكا اللاتينية وبعض أسواق أوروبا على خلفية تفشي الكورونا، وإن كان هناك بعض الاضطرابات آسيا لنفس السبب.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية عن العام المالي 2020، تتوقع أن يشهد نصيب السهم من الأرباح نمواً يتراوح بين 8 إلى 11 بالمائة، في حين أن التوقعات تشير إلى نمواً 10.5 بالمائة أو ما يعادل 4.99 دولار.