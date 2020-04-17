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الأسهم الصينية ترتفع بالختام وتسجل مكاسب أسبوعية

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الأسهم الصينية ترتفع بالختام وتسجل مكاسب أسبوعية الأسهم الصينية ترتفع بالختام وتسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع آمال تعافي الاقتصاد بعد أسوأ انكماش تشهده البلاد في عقود وسط إشارات انحسار فيروس "كورونا".

وانكمش  الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 6.8 بالمائة خلال الربع الأول على أساس سنوي، مقابل نمواً بنحو 6 بالمائة في الربع الأخير من 2019.

ويعتبر هذا الانكماش في الصين هو الأول منذ بدء إعلان البيانات الفصلية ف عام 1992، حيث أدى تفشي الكورونا إلى تعطيل الإنتاج والإنفاق.

ولكن في المقابل سيطر على المستثمرين معنويات التفاؤل مع تضاؤل نسبة انتشار الوباء في الصين.

 وقامت مدينة ووهان الصينية، منبع تفشي الوباء، بتعديل حصيلة ضحايا الفيروس بنسبة 50 بالمائة بالرفع إلى 3869 حالة وفاة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تكهنات واسعة النطاق بأن عدد الوفيات في ووهان كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه.

وبالنسبة لتطورات الفيروس في الصين، فوصل إجمالي حالات الإصابة في الصين إلى 83.756 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 4636 حالة.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 بالمائة ليصعد إلى مستوى 2838.4 نقطة، ليسجل مكاسب أسوعية بنحو 1.5 بالمائة.

كما صعد مؤشر "سي.إس.أي 300" بنحو 1 بالمائة إلى 3839.5 نقطة.

وبحلول الساعة 9:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.08 بالمائة إلى مستوى 7.0744 يوان.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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