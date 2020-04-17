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ووهان الصينية ترفع تقديرات عدد وفيات كورونا 50%

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ووهان الصينية ترفع تقديرات عدد وفيات كورونا 50% ووهان الصينية ترفع تقديرات عدد وفيات كورونا 50%

مباشر: عدلت مدينة ووهان الصينية التي تمثل مركز تفشي المستجد، تقديراتها لعدد حالات الإصابة والوفيات، بعد تحقيقات واسعة النطاق في المدينة.

وقالت حكومة مدينة ووهان إن إجمالي الإصابات المؤكدة في المدينة تم تعديلها إلى 50.333 ألف شخص اعتباراً من أمس الخميس، بزيادة 325 حالة عن المعلن سابقاً، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

في حين أن العدد التراكمي للوفيات يبلغ الآن 3869 وفاة، بزيادة 1290 شخصاً أو ما يمثل زيادة بنحو 50 بالمائة عن العدد المعلن سابقاً.

وبعد مراجعة ووهان، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين تم تعديله من 3342 إلى 4632 شخصاً، مع تعديل إجمالي الحالات المؤكدة من 82.367 ألف شخص إلى 82.692 ألف.

 

وبررت ووهان تناقض الأرقام السابقة والحالية بوفاة بعض المصابين في المنازل بسبب ارتفاع عدد المرضى في المرحلة الأولى لتفشي المرض مع نقص الموارد الطبية، بالإضافة إلى أن المستشفيات كانت ممتلئة مما أدى إلى تأخير أو الإبلاغ الخاطئ عن حالات الوفيات والمصابين.

كما ذكرت اللجنة أنه بالنظر إلى الشبكة الواسعة من مؤسسات الرعاية الصحية المشاركة في علاج المرضى المصابين بالفيروس المميت، فشل البعض في تقديم تحديثات في الوقت المناسب حول الحالات التي يعالجونها.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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