الميزانية العمومية للفيدرالي تواصل الصعود لمستوى قياسي جديد

مباشر: قفزت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الجاري، وسط استخدام المركزي الأمريكي قوة شرائية غير محدودة للأصول من أجل مواجهة تداعيات الكورونا.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي الأمريكي، أمس الخميس، أن الميزانية العمومية للفيدرالي ارتفعت بنحو 300 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 15 أبريل/نيسان لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 6.42 تريليون دولار.

ويعني ذلك أن الميزانية العمومية للمركزي الأمريكي ارتفعت بأكثر من تريليون دولار في غضون شهر ونصف فقط مقارنة مع مستوى 4.29 تريليون دولار كانت تسجله في الأسبوع الأول من مارس/آذار الماضي.

ومنذ أوائل شهر مارس/آذار الماضي، قام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، كما بدأ مجدداً في برنامج شراء السندات وأطلق مجموعة غير مسبوقة من البرامج من أجل الحفاظ على تدفق الائتمان ودعم ثقة الشركات والأسر.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن حيازة الفيدرالي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ارتفعت إلى 1.57 تريليون دولار بدلاً من 1.46 تريليون دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

كما أن حيازة البنك المركزي من سندات الخزانة الأمريكي صعدت من 3.63 تريليون دولار إلى 3.79 تريليون دولار في غضون أسبوع.

وفي الوقت نفسه، فإن استخدام الفيدرالي لخطوط مبادلة سيولة البنك المركزي، والتي تسمح للبنوك المركزية الأجنبية بتبادل عملاتها المحلية مع الدولار، صعد إلى 378.3 مليار دولار في الأسبوع حتى يوم الأربعاء بدلاً من الأرقام المسجلة في الأسبوع السابق له والبالغة 358.1 مليار دولار.

في حين تراجعت القروض الموجهة بشكل مباشر من الفيدرالي من خلال ما يعرف بـ"نافذة الخصم"، وهو برنامج إقراض الملاذ الأخير للبنوك، إلى 36.3 مليار دولار من 43.45 مليار دولار المسجلة قبل أسبوع.

وكشف التقرير الأسبوعي كذلك عن أول إشارة لاستخدام الفيدرالي تسهيلات الدعم الجديدة من جانب الفيدرالي، حيث بلغت حيازته في أداة تسهيلات تمويل الأوراق التجارية 974 مليون دولار بنهاية يوم 15 أبريل/نيسان الماضي.

ويجدر الإشارة إلى أن هذه التسهيلات الخاصة بعمليات الاقتراض دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.