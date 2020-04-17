مبيعات السيارات في أوروبا تتهاوى 55% خلال مارس

مباشر - سالي إسماعيل: تهاوت مبيعات سيارات الركاب في السوق الأوروبي بنحو 55.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، نتيجة لتفشي فيروس "كوفيد-19".

وأعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية عبر تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة، أن مبيعات سيارات الركاب في أوروبا تراجعت إلى 567.31 ألف وحدة خلال شهر مارس/آذار الماضي مقارنة مع 1.265 مليون مركبة تم بيعها في الشهر نفسه من عام 2019.

مبيعات السيارات الجديدة خلال عام - (المصدر: رابطة مصنعي السيارات الأوروبية)

ويأتي الهبوط في عمليات تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا بسبب تفشي الوباء المميت وسط اتخاذ القارة الأوروبية تدابير الإغلاق في غالبية الدول.

وأبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة والبالغ عددهم 27 دولة عن تراجع في مبيعات السيارات الجديدة خلال شهر مارس/آذار لكن إيطاليا كانت الأكثر تضرراً.

وشهدت إيطاليا هبوطاً في مبيعات السيارات الجديدة بنحو 85.4 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 28.33 ألف وحدة مباعة.

وبالمثل، انخفض الطلب على السيارات في فرنسا بنحو 72.2 بالمائة في مارس/آذار مقارنة بنفس الشهر من 2019 كما عانت إسبانيا من هبوطاً بنحو 69.3 بالمائة.

وكان الوضع أخف حدة في ألمانيا، حيث تراجعت المبيعات بنحو 37.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

لكن على صعيد الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، فشهد هبوطاً بنحو 25.6 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى 2.48 مليون وحدة.

وأظهرت الأرقام أن كل الأسواق الأوروبية الرئيسية للسيارات أبلغت هبوطاً ملحوظاً في عام 2020 حتى الآن، حيث تراجعت مبيعات المركبات الجديدة في إيطاليا بنحو 35.5 بالمائة في الربع الأول كما تراجعت في فرنسا بنحو 34.1 بالمائة وفي إسبانيا بنسبة 31 بالمائة وفي ألمانيا بنحو 20.3 بالمائة.