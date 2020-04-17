أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مبيعات السيارات في أوروبا تتهاوى 55% خلال مارس

Print

مباشر - سالي إسماعيل: تهاوت مبيعات سيارات الركاب في السوق الأوروبي بنحو 55.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، نتيجة لتفشي فيروس "كوفيد-19".

وأعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية عبر تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة، أن مبيعات سيارات الركاب في أوروبا تراجعت إلى 567.31 ألف وحدة خلال شهر مارس/آذار الماضي مقارنة مع 1.265 مليون مركبة تم بيعها في الشهر نفسه من عام 2019.

مبيعات السيارات الجديدة خلال عام - (المصدر: رابطة مصنعي السيارات الأوروبية)

ويأتي الهبوط في عمليات تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا بسبب تفشي الوباء المميت وسط اتخاذ القارة الأوروبية تدابير الإغلاق في غالبية الدول.

وأبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة والبالغ عددهم 27 دولة عن تراجع في مبيعات السيارات الجديدة خلال شهر مارس/آذار لكن إيطاليا كانت الأكثر تضرراً.

وشهدت إيطاليا هبوطاً في مبيعات السيارات الجديدة بنحو 85.4 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 28.33 ألف وحدة مباعة.

وبالمثل، انخفض الطلب على السيارات في فرنسا بنحو 72.2 بالمائة في مارس/آذار مقارنة بنفس الشهر من 2019 كما عانت إسبانيا من هبوطاً بنحو 69.3 بالمائة.

وكان الوضع أخف حدة في ألمانيا، حيث تراجعت المبيعات بنحو 37.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

لكن على صعيد الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، فشهد هبوطاً بنحو 25.6 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى 2.48 مليون وحدة.

وأظهرت الأرقام أن كل الأسواق الأوروبية الرئيسية للسيارات أبلغت هبوطاً ملحوظاً في عام 2020 حتى الآن، حيث تراجعت مبيعات المركبات الجديدة في إيطاليا بنحو 35.5 بالمائة في الربع الأول كما تراجعت في فرنسا بنحو 34.1 بالمائة وفي إسبانيا بنسبة 31 بالمائة وفي ألمانيا بنحو 20.3 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية