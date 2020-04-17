اقتصاد الصين ينكمش لأول مرة في عقود بفعل الكورونا

مباشر: انكمش اقتصاد الصين لأول مرة في عدة عقود خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أدى تفشي الكورونا إلى إحداث حالة من الشلل في الإنتاج والإنفاق.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنحو 6.8 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، مقابل التوسع الاقتصادي البالغ 6 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الصين بنحو 6.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويعتبر هذا الانكماش هو الأول في تاريخ ثاني أكبر اقتصاد حول العالم منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل البيانات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي في الصين.

ولم يعتبر أداء الاقتصاد الصيني في الربع الأول بمثابة أمر مثير للدهشة، حيث أن البلاد واجهت تحديات قوية في الأشهر الماضية مع تفشي الكورونا وإصابة الآلاف من الأشخاص وتنفيذ عمليات الإغلاق الوطني.

أما على أساس فصلي، انكمش اقتصاد الصين بنحو 9.8 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري مقارنة مع نمو 1.5 بالمائة في الربع السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الصين سوف ينكمش بنسبة 9.9 بالمائة في الربع الماضي على أساس فصلي.

وفي بيانات منفصلة، تراجع الإنتاج الصناعي للصين بنحو 1.1 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي على أساس سنوي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط 7 بالمائة.

كما أوضحت بيانات أخرى أن مبيعات التجزئة هبطت بنحو 15.8 بالمائة في الشهر الماضي متجاوزة التوقعات البالغة 10 بالمائة في الاتجاه الهابط، في حين ارتفعت مبيعات السلع عبر الإنترنت بنحو 5.9 بالمائة.

وعلى صعيد الربع الماضي، فإن مبيعات التجزئة في الصين شهدت هبوطاً بنحو 19 بالمائة.

وبالنسبة لاستثمارات الأصول الثابتة فتراجعت بنحو 16.1 بالمائة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار، وهو ما كان أسوأ من تقديرات المحللين التي كانت تعقتد أنها ستشهد هبوطاً بنسبة 15 بالمائة فقط.

وفي أول شهرين من العام الجاري، شهدت استثمارات الأصول الثابتة في الصين هبوطاً قياسياً بلغ 24.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0761 يوان.