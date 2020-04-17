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تراجع حاد لمبيعات التجزئة في الصين خلال مارس

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تراجع حاد لمبيعات التجزئة في الصين خلال مارس تراجع حاد لمبيعات التجزئة في الصين خلال مارس

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في الصين بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، كما انخفض الإنتاج الصناعي وسط التأثيرات السلبية لتفشي الكورونا على البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية الصينية اليوم الجمعة، تراجع مبيعات التجزئة بنحو 15.8 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي، مقابل هبوط 20.5 خلال أول شهريين من العام الجاري.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة سوف تتراجع بنحو 10 بالمائة في الشهر الثالث من عام 2020.

وعلى صعيد الإنتاج الصناعي في الصين، تراجع بنحو 1.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل هبوط بنسبة 13.5 بالمائة في الشهرين السابقين له والتي كانت أكبر وتيرة هبوط منذ يناير/كانون الثاني عام 1990.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يسجل هبوطاً بنحو 7 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

ووفقاً للبيانات، تراجع معدل البطالة بنهاية الشهر الماضي مقارنة بالشهرين السابقين له، حيث سجل 5.9 بالمائة بنهاية مارس/آذار، مقارنة مع 6.2 بالمائة المسجل في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول المنتهي في مارس/آذار الماضي، فقد انكمش للمرة الأولى على الإطلاق وبوتيرة تتجاوز توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.09 بالمائة إلى 7.0737 يوان.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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