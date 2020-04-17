تباطؤ التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 5 أشهر

مباشر: تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالقراءة النهائية وفقاً للتقديرات خلال الشهر الماضي، بفعل تراجع تكاليف الطاقة وتباطؤ أسعار الخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بوتيرة سنوية 0.7 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي بالقراءة النهائية، مقابل 1.2 بالمائة الزيادة المسجلة خلال فبراير/شباط السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سوف يرتفع بنحو 0.7 بالمائة خلال الشهر المنصرم.

وتعتبر قراءة الشهر الماضي للتضخم في منطقة اليورو هي الأبطأ منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وتراجعت أسعار الطاقة بنحو 4.5 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل انخفاض 0.3 في الشهر السابق له، بينما ارتفعت أسعار الغذاء والتبغ والمشروبات الكحولية بنحو 2.4 بالمائة خلال نفس الفترة على أساس سنوي مقابل 2.1 في فبراير/شباط السابق له.

وشهدت تكاليف الخدمات زيادة بنحو 1.3 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مقابل 1.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ، فسجل ارتفاع بنحو 1 بالمائة خلال الشهر الثالث من العام الجاري، مقابل زيادة 1.2 بالمائة خلال فبراير/شباط.

وسجلت إسبانيا وإيطاليا وقبرص والبرتغال أدنى معدل تضخم خلال الشهر الماضي على أساس سنوي حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الثلاث بنحو 0.1 بالمائة، بينما سجلت بولندا أعلى معدل تضخم عند 3.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.0822 دولار.