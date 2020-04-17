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ترامب يعلن خطة إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأمريكي

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ترامب يعلن خطة إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأمريكي ترامب يعلن خطة إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأمريكي

مباشر: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد إرشادات فيدرالية جديدة واسعة النطاق بشأن شروط إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأمريكي لبدء تخفيف بعض تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض مساء أمس الخميس: "يجب أن يكون لدينا يعمل، ونريد استعادته بسرعة كبيرة للغاية، وهذا ما سيحدث".

وتحدد خطة "فتح أمريكا مرة أخرى" المكونة من 18 صفحة، الظروف اللازمة لمناطق من البلاد من أجل السماح للموظفين بالبدء في العودة إلى العمل، لكن في نهاية المطاف فإن قرار رفع القيود سيتخذه حكام الولايات الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ما يصل إلى 29 ولاية سيتم إعادة فتحها في وقت قريب نسبياً، قائلاً: "لدينا الكثير من الولايات.. في وضع جيد للغاية".

وأوضح أنه من المحتمل أن يحدث بعض التفشي للفيروس في فصل الخريف.

وتابع: "الولايات المتحدة ترغب في أن تكون مفتوحة كما أن الأمريكيين يريدون ذلك، نحن لدينا أكبر اقتصاد في تاريخ العالم وأغلقناه من أجل الانتصار في هذه الحرب، ونحن بصدد الفوز الآن".

وكان الرئيس ترامب أكد يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة تفشي الكورونا فيما يتعلق بالحالات الجديدة من انتقال العدوى.

ورغم أن الرئيس الأمريكي كان قد صرح سابقاً بأنه يرى أن بعض الولايات الأمريكية قد تكون قادرة على إعادة الفتح قبل حلول شهر مايو/آيار المقبل، لكن الخطة المعنلة حالياً لا تقدم أيّ تواريخ محددة.

لكن الخطة تحدد ثلاث مراحل تهدف إلى توجيه أجزاء من البلاد للتحرك التدريجي نحو تخفيف القيود المفروضة على الشركات والأفراد.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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