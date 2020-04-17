الدولار الأمريكي يرتفع أمام العملات الرئيسية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع بيانات اقتصادية سلبية بشأن الصين ورغم إعلان الرئيس دونالد ترامب خططه لإعادة فتح الاقتصاد.

وكانت الورقة الخضراء انخفضت في وقت مبكر من التعاملات على خلفية تقارير حول تطوير علاج جديد محتمل لفيروس "كوفيد-19" وتصريحات الرئيس الأمريكي بأن البلاد تجاوزت ذروة تمشي المرض وخطط استئناف الاقتصاد الامريكي.

واستفاد الدولار من تحذيرات وقوع الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، إضافة إلى بيانات الاقتصاد الصيني السلبية والتي كشفت عن أول انكماش في تاريخ البلاد.

وأعلن دونالد ترامب خطط للعودة إلى العمل في أكبر اقتصاد حول العالم، والتي من المقرر أن تكون عملية تدريجية مكونة من ثلاث مراحل تعتمد على اختبار فيروس قوي وتخضع لتقدير حكام الولايات.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.0825 دولار.

بينما تراجع الدولار الأمريكي هامشياً أمام العملة اليابانية بنسبة 0.07 بالمائة لمستوى 107.84 ين.

في حين ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.2436 دولار، وزاد مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 0.9715 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 100.183، بعد أن سجل مستوى 99.697 في وقت سابق من اليوم.