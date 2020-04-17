الذهب يتراجع 22 دولاراً مع خطط لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 22 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل آمال إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة، ووسط مكاسب الدولار الأمريكي.

وجاء أداء المعدن النفيس، وسط توقعات استئناف الاقتصاد الأمريكي وبلوغ الكورونا ذروتها، مما دفع المستثمرون نحو الأصول الخطرة مرة أخرى، رغم زيادة توقعات شدة الركود العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن البلاد تجاوزت ذروة انتشار الفيروس المميت، وسط مناقشة إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة.

وتوقع بنك "مورجان ستانلي" استمرار ركود اقتصاد الولايات المتحدة حتى العام المقبل، بفعل تأثيرات فيروس كورونا.

ورغم تراجع الذهب إلا إنه يتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع حقيقة خفض حاد في تقديرات نمو الاقتصاد العالمي ووجود نحو 22 مليون أمريكي عاطلون عن العمل.

كما ارتفعت الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي بلغ 6.42 تريليون دولار هذا الأسبوع حيث استخدمت قوتها الشرائية الغير المحدودة للحفاظ على عمل الأسواق وسط الهبوط الاقتصادي.

وبحلول الساعة 7:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 1.2 بالمائة وهو ما يعادل 20.40 دولار ليصل إلى 1711.30 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.3 بالمائة ما يعادل 22.49 دولاراً، مسجلاً 1695.21 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 100.131.