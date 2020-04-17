"نيكي" يرتفع في الختام ويسجل مكاسب أسبوعية 2%

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية لأعلى مستوى منذ أوائل مارس/آذار الماضي في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل "نيكي" مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمائة.

ارتفعت الأسهم في بورصة طوكيو متتبعة مكاسب العقود الآجلة في الولايات المتحدة التي تلقت الدعم من تقارير حول علاج محتمل لفيروس "كورونا" وإرشادات الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد.

واستفادت الأسواق المالية في اليابان كذلك من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 3.1 بالمائة أ بما يعادل 607 نقطة إلى مستوى 19897.3 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 9 مارس/آذار الماضي.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، سجل المؤشر الياباني مكاسب بنحو 2 بالمائة.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 1.4 بالمائة إلى 1442.5 نقطة.

وبحلول االساعة 7:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 107.73 ين.