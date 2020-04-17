أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"نيكي" يرتفع في الختام ويسجل مكاسب أسبوعية 2%

Print
"نيكي" يرتفع في الختام ويسجل مكاسب أسبوعية 2% "نيكي" يرتفع في الختام ويسجل مكاسب أسبوعية 2%

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية لأعلى مستوى منذ أوائل مارس/آذار الماضي في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل "نيكي" مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمائة.

ارتفعت الأسهم في بورصة طوكيو متتبعة مكاسب العقود الآجلة في الولايات المتحدة التي تلقت الدعم من تقارير حول علاج محتمل لفيروس "كورونا" وإرشادات الرئيس دونالد لإعادة فتح الاقتصاد.

واستفادت الأسواق المالية في اليابان كذلك من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 3.1 بالمائة أ بما يعادل 607 نقطة إلى مستوى 19897.3 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 9 مارس/آذار الماضي.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، سجل المؤشر الياباني مكاسب بنحو 2 بالمائة.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 1.4 بالمائة إلى 1442.5 نقطة.

وبحلول االساعة 7:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 107.73 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

شبكة عيون الإخبارية