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خام نايمكس الأمريكي يتراجع 8% مع بيانات اقتصادية محبطة

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خام نايمكس الأمريكي يتراجع 8% مع بيانات اقتصادية محبطة خام نايمكس الأمريكي يتراجع 8% مع بيانات اقتصادية محبطة

مباشر: تراجعت خام نايمكس الأمريكي بنحو 8 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية محبطة من جانب الصين إضافة إلى زيادة إنتاج أوبك في الشهر الماضي.

وانكمش الصين للمرة الأولى منذ عام 1992 خلال الربع الأول، مع حقيقة أن تفشي الكورونا تسبب في شلل الإنتاج والإنفاق وأدى إلى فجوة كبيرة في الطلب على الخام.

وكانت المكاسب الملحوظة تسيطر على الذهب الأسود في وقت مبكر من التعاملات مع التفاؤل حيال خطط الرئيس الأمريكي دونالد لإعادة إحياء الاقتصاد.

وكان تقرير أوبك الشهر أظهر بالأمس أن إنتاج الدول الأعضاء من النفط صعد بنحو 821 ألف برميل يومياً في شهر حرب الأسعار، كما خفضت المنظمة الطلب على الخام لمستوى تاريخي.

ويفشل اتفاق تحالف "أوبك +" في إنقاذ سوق النفط من الضغوط على جانب الطلب والناجمة عن تداعيات الكورونا وجمود النشاط الاقتصادي في كل مكان.

وبحلول الساعة 7:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 27.86 دولار للبرميل.

في حين تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو/آيار بنحو 8.2 بالمائة ليهبط إلى 18.24 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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