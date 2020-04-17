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مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 2% بالمستهل مع آمال علاج للكورونا

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مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 2% بالمستهل مع آمال علاج للكورونا مكاسب الأسهم الأوروبية تتجاوز 2% بالمستهل مع آمال علاج للكورونا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقارير حول تطوير علاج أظهر فاعلية في علاج فيروس "كورونا".

وتأتي مكاسب البورصات الأوروبية بعد أن أفادت تقارير نقلها موقع "ستات نيوز" بأن مستشفى في شيكاغو يعالج مرضى الفيروس المميت من خلال عقار طورته شركة "جيلد ساينسيس" ويتعافون بسرعة من الأعراض الشديدة للمرض.

وفي الوقت نفسه، بدأت العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، في تنفيذ خطط لرفع إجراءات الإغلاق مع انخفاض معدل حالات الإصابة الجديدة.

ويقوم عدد من الدول الأوروبية بإعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي وسط إجراءات حذرة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر صدور بيانات الميزان التجاري لإيطاليا ومعدل التضخم في منطقة اليورو وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:07 صباحاً بتوقيت جرينت،ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.1  بالمائة ليصل إلى 331.86 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.6 بالمائة ليسجل 5772.9 نقطة.

وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعاً بنحو 2.8 بالمائة مسجلاً مستوى 4707.4 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنفس النسبة  ليصل إلى مستوى 10587.9 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقرت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0840 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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