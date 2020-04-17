العمالة المنزلية بالسعودية ترتفع أكثر من 50% خلال 2019

الرياض – السيد جمال: سجلت أعداد العمالة المنزلية الوافدة للمملكة العربية السعودية قفزة مع نهاية عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ووفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع إجمالي العمالة المنزلية بالسعودية بنسبة 50.35% بنهاية الربع الرابع من عام 2019، بما يعادل دخول 1.24 مليون عاملا منزليا للمملكة خلال 12 شهرا، مقارنة مع عددهم في نهاية الربع الرابع من العام 2018.

ووصل إجمالي العمالة المنزلية في المملكة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 3.69 مليون عاملا، مقارنة مع 2.45 مليون عاملا في الربع المماثل من عام 2018.

وزادت أعداد العمالة المنزلية في السعودية بنهاية العام 2019 مع ارتفاع أعداد العمالة الذكور بنحو 54.9% على أساس سنوي، بما يعادل دخول 894.27 ألف عامل جديد للبلاد.

وبلغ عدد العمالة المنزلية بالسعودية من الذكور 2.52 مليون عاملا بنهاية الربع الرابع من 2019، مقابل 1.63 مليون عامل في الفترة المماثلة من 2018.

وقفزت أعداد العاملات المنزليات بالسعودية 41.3% بنهاية 2019 على أساس سنوي؛ ليصل عددهن إلى 1.17 مليون عاملة، مقارنة مع 826.9 ألف عاملة في نهاية عام 2018.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أعداد العمالة المنزلية بالسعودية 14.4% خلال الربع الرابع من العام 2019 مقارنة بالربع السابق – الربع الثالث – والتي كانت تبلغ حينها 3.23 مليون عاملا منزليا.

ودخل السعودية 464.93 ألف عاملا منزليا بالربع الرابع من عام 2019، بواقع 296.33 ألف عاملا من الذكور، إلى جانب 168.6 ألف عاملة منزلية.

وجاءت الزيادة الملحوظة في أعداد العمالة المنزلية بالسعودية خلال عام 2019؛ مع الارتفاع الواضح في فئة السائقين بنسبة 54.3%، وبما يعادل 710.68 ألف عاملا؛ ليبلغ إجمالي عددهم بنهاية العام 2.02 مليون سائقا، مقارنة مع عددهم في نهاية 2018 والبالغ 1.31 مليون سائقا.

وسجلت أعداد عمال تنظيف المنازل 40%، وبما يزيد عن 444.87 ألف عاملا عن العام السابق، ليصل عددهم بالمملكة إلى 1.56 مليون عاملا، مقارنة مع 1.11 مليونا في نهاية العام 2018.

ومثل عدد السائقين وعمال تنظيف المنازل 96.89% من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية بنهاية 2019، بإجمالي 3.58 مليون عاملا، من مجمل العمالة المنزلية في البلاد والبالغ 3.69 مليون عاملا.

وشكلت العمالة المنزلية بالسعودية 36.1% من إجمالي المشتغلين غير السعوديين بالمملكة بنهاية 2019، والبالغ عددهم 10.22 مليون مشتغلا، بواقع 8.79 مليون مشتغلا من الذكور، مقابل 1.43 مليونا من الإناث.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، يعمل بالسعودية 6.44 مليون مستغلا بالقطاع الخاص (6.21 مليون من الذكور، و226.02 ألفا من الإناث)، فضلا عن 92.1 ألف أجنبيا يعملون بالقطاع الحكومي في المملكة (58.53 ألفا من الذكور، و33.56 ألفا من الإناث).

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