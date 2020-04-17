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السيطرة على حريق قطعة أرض في العنانية بدمياط

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سيطر رجال الحماية المدنية، منذ قليل، على حريق هائل اندلع بقطعة أرض في منطقة العنانية بمحافظة دمياط.

تلقت الحماية المدنية بدمياط، إخطارًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل قطعة أرض بمنطقة العنانية.
وانتقلت قوات الحماية على الفور إلى مكان البلاغ مزودة بـ 2 سيارة إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقي المجاورات.
ونجح رجال الحماية في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وحرر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المشرق نيوز

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