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طلاب جامعة الفيوم يحصلون على مراكز متقدمة في مسابقة إبداع 8

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طلاب جامعة الفيوم يحصلون على مراكز متقدمة في مسابقة إبداع 8 طلاب جامعة الفيوم يحصلون على مراكز متقدمة في مسابقة إبداع 8

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اليوم الخميس، بأن طلاب الجامعة حصدوا مراكز متقدمة في مسابقة إبداع للموسم الثامن والتي نظمتها مؤخرًا وزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال شهر فبراير الماضي.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد، إلى أن الطلاب الفائزين هم الطالب أحمد خيري عبد القادر على، والذي فاز بالمركز الأول في شعر كلمات الأغاني، والطالب أحمد عبد القادر فايد، الذي فاز بالمركز الثاني في شعر الفصحى، والطالب إسلام شعبان أمين، والذي فاز بالمركز الثالث في شعر كلمات الأغاني، كما حصل فريق الجامعة على المركز الثاني في دوري المعلومات.

وتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، بالتهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، ومعربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس اهتمام الدولة باكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في مختلف الجامعات المصرية، كما توجه سيادته بالشكر لأعضاء هيئة التدريس لدعمهم كافة الأنشطة الطلابية بالكليات وتأهيل الطلبة ليمثلوا جامعة الفيوم خير تمثيل في المسابقة.

وذكر أن مسابقة إبداع للموسم الثامن كانت بمشاركة أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية يتنافسون في مختلف المجالات الإبداعية والفنية.

المشرق نيوز

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