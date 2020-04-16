تقرير أوبك يجذب انتباه الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: جاء تقرير منظمة أوبك الشهري على رأس الأحداث العالمية في نهاية تداولات اليوم الخميس.

وفي شهر حرب الأسعار، ارتفع إنتاج أوبك بنحو 821 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28.61 مليون برميل يومياً خلال مارس/آذار الماضي.

كما توقعت المنظمة هبوطاً تاريخياً للطلب العالمي على النفط خلال 2020 بمقدار 6.8 مليون برميل يومياً.

فيما قامت أوبك بتعديل نمو المعروض النفطي من خارج أوبك بالخفض بنحو 3.26 مليون برميل يومياً ليصبح انخفاض بنحو إلى 1.50 مليون برميل يومياً في العام الجاري.

في حين تهاوى سعر سلة أوبك بنحو 39 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

مؤشرات وأرقام اقتصادية

ارتفعت مؤشرات "وول ستريت" عند نهاية الجلسة مع مكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا بقيادة سهمي نتفليكس وأمازون.

فيما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة كورونا وتدرس إعادة فتح الاقتصاد في الوقت الذي نفدت فيه مساعدات الإدارة الأمريكية للشركات الصغيرة والبالغة 349 مليار دولار مع تكالب الشركات على طلب قروض لمواجهة آثار كورونا.

وبالنسبة لنتائج الأعمال، انخفضت أرباح شركة "بلاك روك" في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع الأصول المدارة من قبل الشركة دون مستوى 6.5 تريليون دولار.

في حين تراجعت أرباح بنك "مورجان ستانلي" بنحو 30 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 مع ضربة كورونا.

أما على صعيد البيانات الأمريكية، فقد تجاوزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة 5 ملايين طلب خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

فيما انكمش النشاط الصناعي في فيلادلفيا لأدنى مستوى في 40 عامًا، في حين تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بأكثر من 22 بالمائة خلال الشهر الماضي.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية التداولات مع خطط بعض الدول لإعادة فتح الاقتصاد، في حين أعلنت بريطانيا تمديد إجراءات الإغلاق 3 أسابيع أخرى.

وكشفت بيانات اقتصادية أوروبية عن انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال فبراير/شباط الماضي، بحسب التوقعات.

وفي أستراليا ارتفع معدل البطالة خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.

أما مؤشرات الأسهم اليابانية فقد أغلقت جلسة اليوم في النطاق الأحمر مع مخاوف الركود الاقتصادي العالمي.

تقلبات النفط والذهب

تحولت أسعار النفط للاستقرار عند أدنى مستوى في 18 عاماً بحلول تسوية جلسة اليوم بعد الكشف عن تقرير أوبك وسط مخاوف تراجع الطلب.

وفي سياق منفصل، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

كما تحولت أسعار الذهب للهبوط بأكثر من 8 دولارات عند التسوية مع مكاسب الدولار وسط النظرة المستقبلية القاتمة للاقتصاد العالمي.