إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بأسيوط

تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “أسيوط- المطار” عند الملف العاصي.

وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ للفحص والمعاينة، وتبين إصابة كلًا من: “ممدوح.ع.ي”، 67 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات، و”محمد.م.ا”، 29 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و”مصطفى.ع.م”، 47 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيسر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.