إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة خلال شم النسيم ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، قرار رقم 666، بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة وكذلك المتنزهات التي تقع على نهر النيل، ذلك لمنع أي تجمعات تشهدها المحافظة بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وفي إطار الخطة الشاملة، لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ بني سويف، الأجهزة المعنية من الوحدات المحلية والتنفيذية بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع أي تجمعات أو احتفالات خلال فترة أعياد الربيع، ومجددًا مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الأجهزة التنفيذية المعنية في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.