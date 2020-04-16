بالأسماء… إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالغربية

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي”سوزوكي” بطريق قرية شبرا ملس.

وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ للفحص والمعاينة، وتبين إصابة كلًا من: “سمية محمد عبد المقصود”، 38 سنة، و”شهاب بكر رزق”، 17 سنة، و”مديحة علي الجوهري، 38 سنة، و”سامي عبدالمقصود”، 60 سنة، و”رضا محمد العشري”، 55 سنة، و”نجاة علي الجوهري”، 45 سنة، مقيمين بقرية كفر حانوت التابعة بذات المركز، بكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.