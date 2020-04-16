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وزيرا الطاقة السعودي والروسي يبحثان أوضاع السوق البترولية.. هاتفياً

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وزيرا الطاقة السعودي والروسي يبحثان أوضاع السوق البترولية.. هاتفياً وزيرا الطاقة السعودي والروسي يبحثان أوضاع السوق البترولية.. هاتفياً

الرياض - مباشر: أجرى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اتصالاً هاتفيًا في إطار مشاوراتهما المنتظمة حول أوضاع السوق البترولية.

وصدر بيان مشترك عن الجانبين السعودي والروسي جاء فيه: "لقد عملت المملكة العربية وجمهورية الاتحادية بشكل حثيث مع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ وكذلك مع الدول المنتجة الأخرى للبترول للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقرار للسوق البترولي".

وأضاف البيان، "إننا لنؤكد أن بلدينا ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، وسوف تستمران في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، وأنهما على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك".

وتابع البيان: "إننا كذلك واثقان بأن شركاءنا في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين سوف يحافظون على التزاماتهم، لتحقيق الأهداف المرجوة".

كان تحالف "أوبك +" وافق  على اتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً، في خطوة تنهي فعلياً حرب الأسعار التي انطلقت بين المنتجين في الشهر الماضي.

وأعلن التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، اليوم الخميس، خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين، بحسب وكالة رويترز.

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