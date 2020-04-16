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محدث.. سهم نتفليكس يرتفع 3% بالختام ليسجل مستوى قياسياً جديداً

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محدث.. سهم نتفليكس يرتفع 3% بالختام ليسجل مستوى قياسياً جديداً محدث.. سهم نتفليكس يرتفع 3% بالختام ليسجل مستوى قياسياً جديداً

مباشر: ارتفع سهم "نتفليكس" بنحو 3 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل مستوى قياسياً مع توقعات إيجابية بشأنه.

وساهمت أزمة التي أجبرت المستهلكين على البقاء في المنزل في زيادة التدفق على خدمات نتفليكس.

ورفع بنك "جولدمان ساكس" السعر المستهدف لسهم "نتفليكس" إلى 490 دولاراً من 430 دولاراً في السابق، بحسب "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وقال البنك الأمريكي إنه يتوقع أن يبلغ عدد المشتركين في نتفليكس خلال الربع الأول أعلى بكثير من التوقعات مع تقديرات بإضافة 10 ملايين مشترك.

وعند الختام، ارتفع سهم "نتفليكس" بنسبة 2.9 بالمائة إلى 439.17 دولار، وهو مستوى قياسي جديد.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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