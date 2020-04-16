أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

تحرير 183 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

Print
تحرير 183 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان تحرير 183 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

شن ضباط إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، عددًا من الحملات المرورية الموسعة إذ شارك فيها ضباط إدارة المرور والبحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، ونشر العديد من الأكمنة المرورية بالطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن على مستوى المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 183 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجرى فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل – دائرة قسم شرطة أول أسوان، إذ أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية ذلك لتعاطي “حشيش وبانجو”.

وجرى تحرير 26 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في28 مخالفة، وتحرير 50 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 77 مخالفة متنوعة.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية