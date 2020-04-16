تحرير 183 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

شن ضباط إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، عددًا من الحملات المرورية الموسعة إذ شارك فيها ضباط إدارة المرور والبحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، ونشر العديد من الأكمنة المرورية بالطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن على مستوى المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 183 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجرى فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل – دائرة قسم شرطة أول أسوان، إذ أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية ذلك لتعاطي “حشيش وبانجو”.

وجرى تحرير 26 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في28 مخالفة، وتحرير 50 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 77 مخالفة متنوعة.