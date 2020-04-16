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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع في الختام بدعم قطاع التكنولوجيا

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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع في الختام بدعم قطاع التكنولوجيا محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع في الختام بدعم قطاع التكنولوجيا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا رغم بعد بيانات اقتصادية سلبية.

وصعد سهما أمازون ونتفليكس بنحو 3 بالمائة و4.3 بالمائة على التوالي ليقودا مكاسب قطاع التكنولوجيا في البورصة الأمريكية.

وواصل تداعياته على سوق العمل الأمريكي، مع قفزة جديدة لطلبات إعانة البطالة تجاوزت 5 ملايين طلب خلال الأسبوع الماضي.

فيما تراجعت عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية بنحو 22 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ورغم البيانات السلبية، يأمل المستثمرون في إعادة فتح الاقتصاد مع تباطؤ عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة والتي وصل إجماليها إلى 639 ألف حالة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح بالأمس بأن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة كورونا، مشيراً إلى أنها تدرس إعادة فتح الاقتصاد.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجعت أرباح بنك "مورجان ستانلي" بنحو 30 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 23537.6 نقطة بعد أن بلغت خسائره حوالي 200 نقطة خلال الجلسة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 2799.5 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 1.7 بالمائة إلى 8532.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 100.028

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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