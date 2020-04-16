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السعودية تعرض جهود المملكة لمواجهة تداعيات كورونا على المستثمرين الدوليين

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السعودية تعرض جهود المملكة لمواجهة تداعيات كورونا على المستثمرين الدوليين السعودية تعرض جهود المملكة لمواجهة تداعيات كورونا على المستثمرين الدوليين

الرياض - مباشر: ​استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، في المملكة العربية ، عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين يمثلون 20 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، الجهود التي بذلتها ولا زالت تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وناقش فهد السيف، خلال اللقاء الافتراضي مع المستثمرين الوضع الاقتصادي والصحي للمملكة في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19)، موضحاً كيف تمكنت حكومة المملكة من اتخاذ التدابير الاحترازية لتحقيق الأمن الصحي و الاقتصادي في المملكة، والمبادرات الحكومية الرامية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.

وتطرق السيف، إلى الاستراتيجية التمويلية التي اتخذها المركز هذا العام لمواكبة المستجدات العالمية، بحسب بيان لوزارة المالية السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في التعامل مع المستثمرين، والهادفة إلى تنويع وتوسيع قاعدتهم وتوثيق وتطوير العلاقات معهم بالتواصل الفعال، وخصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بحسب البيان.

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