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إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بنويبع

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إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بنويبع إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بنويبع

واصلت الوحدة المحلية بمدينة نويبع، اليوم الخميس، حملة ازالات مكثفة، وذلك تحت إشراف المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، وبحضور على الشحات رئيس المدينة وبالتنسيق مع قسم شرطة نويبع.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 10 حالات تعد على ارض ملك الدولة تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة حبيق طريق المزينة وأبو جالوم بمدينة نويبع، باستخدام معدات المدينة وجرت الازالة بمساحة 100 ألف مترًا مربعًا وجرى تسليم الأرض لهيئة التنمية السياحية إذ إنها جهة الولاية.

وجاري استكمال ازالة اي تعديات بالمدينة مع اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على استمرار تلك الحملات لازالة جميع المخالفات والتعدي على اراضي وممتلكات الدولة واسترداد حقوقها، ومؤكدًا أنه لن يجرى إغفال أي تجاوزات ويجرى المرور على الشوارع والأحياء السكنية على مستوى جميع مدن المحافظة، لرصد أي مخالفات وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمباني المخالفة، والتحفظ على أي معدات البناء تعمل بدون ترخيص، ومشددًا على أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة فورًا، كما يجرى متابعة ورصد حالات التعدي على أملاك الدولة، وسيجرى الإزالة الفورية لأي حالة تعد، مع إحالة المتعدين للنيابة العسكرية.

المشرق نيوز

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